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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT ÖZDEMİR

Murat Özdemir

Türkiye Komünist Partisi
Murat Özdemir
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ardahan
Kaynak: Anadolu Ajansı