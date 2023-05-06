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ANASAYFA ŞEHİRLER DENİZLİ TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

DENİZLİ - TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

TKP
KISALTMA :TKP GENEL BAŞKAN :KEMAL OKUYAN KURULUŞ TARİH :1993
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
ACIPAYAM
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BABADAĞ
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BAKLAN
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BEKİLLİ
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BEYAĞAÇ
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BOZKURT
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BULDAN
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ÇAL
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ÇAMELİ
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ÇARDAK
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ÇİVRİL
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GÜNEY
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HONAZ
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KALE
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MERKEZEFENDİ
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PAMUKKALE
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SARAYKÖY
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SERİNHİSAR
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TAVAS
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Açılan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı