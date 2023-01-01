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Ömer Necmi Hatipoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Zülküf Hatunoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Zeynep Demirel Hatunoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Evindar Türk
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Helin Kaya
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Abuzer Görgüç
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Kaan İnceler
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Ayşe Bulut
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Ercan Demir
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Damla Baytekin
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Yasin Akincir
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
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Leyla Beyaztaş
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır