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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YASİN AKİNCİR

Yasin Akincir

Türkiye Komünist Partisi
Yasin Akincir
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Diyarbakır
Kaynak: Anadolu Ajansı