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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HALE MİLDAN

Hale Mildan

Türkiye Komünist Partisi
Hale Mildan
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı