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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF DOĞAN ÇİFTÇİ

Elif Doğan Çiftçi

Türkiye Komünist Partisi
Elif Doğan Çiftçi
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı