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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LÜTFİ DİLEK

Lütfi Dilek

Türkiye Komünist Partisi
Lütfi Dilek
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı