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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DERMAN ÖZGÜR

Derman Özgür

Türkiye Komünist Partisi
Derman Özgür
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı