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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YİĞİT ACUN

Yiğit Acun

Türkiye Komünist Partisi
Yiğit Acun
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Mersin
Kaynak: Anadolu Ajansı