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Ömer Polat
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Orhan Kuruldu
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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İdris Yavuz
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Halil Çalışkan
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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İsmail Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Mahmut Akyürek
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Metin Polat
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Kemal Atanur Aral
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Ercan Diril
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Emrah Dağ
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Osman Damar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Sevda Acar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Feridun Güllü
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
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Neriman Keske
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa