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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İDİL ZEYNEP ÖZTÜRK AKTAŞ

İdil Zeynep Öztürk Aktaş

Türkiye Komünist Partisi
İdil Zeynep Öztürk Aktaş
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı