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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YÜCEL ACAR

Yücel Acar

Türkiye Komünist Partisi
Yücel Acar
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı