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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖKTUĞ ERÖZTÜRK

Göktuğ Eröztürk

Türkiye Komünist Partisi
Göktuğ Eröztürk
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı