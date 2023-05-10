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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

ERCİŞ SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

ERCİŞ CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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DİĞER İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
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BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
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HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
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HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
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MİLLET PARTİSİ 		%0
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MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
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SOL PARTİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
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TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
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VATAN PARTİSİ 		%0
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ZAFER PARTİSİ 		%0
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BAĞIMSIZ 		%0
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İLÇELER AK PARTİ CHP MHP Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
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EDREMİT
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ERCİŞ
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 97,651 | Katılım Oranı: %79.65
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %54.3940,945 oy
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %39.629,808 oy
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %4.213,167 oy
Meral Akşener
MERAL AKŞENER %1.2902 oy
Temel Karamollaoğlu
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.49367 oy
Doğu Perinçek
DOĞU PERİNÇEK %0.1293 oy
%100
Seçmen Sayısı: 90,594 | Katılım Oranı: %65.19
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %55.6332,286 oy
Selahattin Demirtaş
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %40.3423,413 oy
Ekmeleddin Mehmet İhsanoğlu
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %4.032,339 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 29,154 oy 0
Millet İttifakı
%0 3,060 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%56.28 42,265 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%34.68 26,045 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%4.14 3,109 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%1.86 1,398 oy 0
İyi Parti
%1.58 1,183 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.65 489 oy 0
Saadet Partisi
%0.64 479 oy 0
BAĞIMSIZ
%0.42 314 oy 0
Vatan Partisi
%0.14 108 oy 0
Kaynak: Anadolu Ajansı