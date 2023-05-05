-
Burhan Kayatürk
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Muhammed Nur Kaya
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Seracettin Bedirhanoğlu
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Abdulmenaf Kıran
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Beyaz Çatlı
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Haluk Terzioğlu
Memleket Partisi
Van
-
Mustafa Göktekin
Millet Partisi
Van
-
Sinan Bilgili
Milli Yol Partisi
Van
-
Yahya Cancan
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Nazif Çetin
Nazif Çetin
Van
-
Murat Budak
Sol Parti
Van
-
Ahmet Kamil Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Zafer Barlık
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Akile Çevik
Vatan Partisi
Van
-
Kamil Yavuzer
Yeniden Refah Partisi
Van
-
Pervin Buldan
Yeşil Sol Parti
Van
-
Fuat Yavrutürk
Zafer Partisi
Van
-
Kayhan Türkmenoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Ercan Çiçek
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Yakup Efe
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
İdris Ahi
İdris Ahi
Van
-
Mehmet Veysi Metin
Memleket Partisi
Van
-
Gülsüm Nacar
Millet Partisi
Van
-
Remzi Tokmak
Milli Yol Partisi
Van
-
Ayhan Kahraman
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Cemal Çoşkun
Sol Parti
Van
-
Yüksel Doğanay
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Adem Bayram
Vatan Partisi
Van
-
Zülküf Uçar
Yeşil Sol Parti
Van
-
Fatma Melike Karaaslan Yılmaz
Zafer Partisi
Van
-
Abdulahat Arvas
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Ümmügülsüm Tezel
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Aziz Örek
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Güven Turgul
Güven Turgul
Van
-
Harun Bayram
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Mehmet Fatih Bulut
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Hidayet Erdoğan
Memleket Partisi
Van
-
İbrahim Çavuş
Millet Partisi
Van
-
Melek Bilgili
Milli Yol Partisi
Van
-
Orçun Karacaduralıoğlu
Sol Parti
Van
-
Rohiv Arpak
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Baran Etik
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Mehmet Kaan Türkoğlu
Vatan Partisi
Van
-
Gülcan Kaçmaz Sayyiğit
Yeşil Sol Parti
Van
-
Cevriye Yavuz
Zafer Partisi
Van
-
Azad Kartal
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Kazım Varçin
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Muhlis Orhan
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Vedat Görgün
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Nevzat Koç
Memleket Partisi
Van
-
Ali Özsarı
Millet Partisi
Van
-
Firdevs Bilgili
Milli Yol Partisi
Van
-
Abdulselam Arvas
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Enver Özböler
Sol Parti
Van
-
Azmi İhsanoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Burak Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Sinan Çiftyürek
Yeşil Sol Parti
Van
-
Mehmet Emin Özbey
Zafer Partisi
Van
-
Zafer Şahin
Zafer Şahin
Van
-
Selma Biçek
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Turgut Güleşce
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Meral Ayhan
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Minevver Kılıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Hasan Takolar
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Yunus Acar
Memleket Partisi
Van
-
Ömer Aldağ
Milli Yol Partisi
Van
-
Sunullah Keleş
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Önder Al
Sol Parti
Van
-
Mir Arjen Sansur
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Nurgül Demiray
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Halil Halit Toker
Vatan Partisi
Van
-
Aydın Çiçek
Yeniden Refah Partisi
Van
-
Gülderen Varli
Yeşil Sol Parti
Van
-
Mert Osman Sürmen
Zafer Partisi
Van
-
Muhammed Çalağan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Muhammed Elenür
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Nurten Taş
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Aydın Ukay
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Berna Şekercioğlu
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Azmi Ertek
Memleket Partisi
Van
-
Ali Bayraktutan
Milli Yol Partisi
Van
-
Abdulhakan Üçdal
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Volkan Altaş
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Nazlı Fırat Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Uğur Şimşek
Vatan Partisi
Van
-
Murat Ergin
Yeniden Refah Partisi
Van
-
Mahmut Dindar
Yeşil Sol Parti
Van
-
Bünyamin Turna
Zafer Partisi
Van
-
Ömer Faruk Karakurt
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Volkan Ertosun
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Süleyman Kuşman
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Muhammed Haşim Şahoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Cemile Yılan
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Cengiz Durğun
Memleket Partisi
Van
-
İhsan Uygun
Millet Partisi
Van
-
Serkan Bayraktutan
Milli Yol Partisi
Van
-
Abdulaziz Gülbay
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Ahmet Ulaş Öztürk
Sol Parti
Van
-
Servet Fidan
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Onur Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Seyhan Taşdemir
Vatan Partisi
Van
-
İzzet Başkurt
Yeniden Refah Partisi
Van
-
Havin Kiye
Yeşil Sol Parti
Van
-
Utku Tunahan Nasırlıoğlu
Zafer Partisi
Van
-
Muhammed Affan Orhan
Adalet ve Kalkınma Partisi
Van
-
Cebrail Kaya
Büyük Birlik Partisi
Van
-
Mehmet Kaval
Cumhuriyet Halk Partisi
Van
-
Lezgin Duman
Hak ve Özgürlükler Partisi
Van
-
Uğur Ünlü
Halkın Kurtuluş Partisi
Van
-
Emircan Avcı
Memleket Partisi
Van
-
İsmail Hakkı Sağlam
Millet Partisi
Van
-
Emrah Tokmak
Milli Yol Partisi
Van
-
Serpil Alan Taşkıran
Milliyetçi Hareket Partisi
Van
-
Mustafa Vedat Sevim
Sol Parti
Van
-
Kadir Usta
Türkiye Komünist Hareketi
Van
-
Banu Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Habip Pülat
Vatan Partisi
Van
-
Nevzat Ataş
Yeniden Refah Partisi
Van
-
Taylan Ertaş
Yeşil Sol Parti
Van