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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BAYDOĞAN

Mehmet Baydoğan

Vatan Partisi
Mehmet Baydoğan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Aydın
Kaynak: Anadolu Ajansı