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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYDIN KINACI

Aydın Kınacı

Vatan Partisi
Aydın Kınacı
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Çorum
Kaynak: Anadolu Ajansı