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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERAP NAZ BAŞAR

Serap Naz Başar

Vatan Partisi
Serap Naz Başar
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı