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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ASEFLER

Mustafa Asefler

Vatan Partisi
Mustafa Asefler
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı