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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OĞUZ POLATBİLEK

Oğuz Polatbilek

Vatan Partisi
Oğuz Polatbilek
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı