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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL HIFZI COŞKUNER

İsmail Hıfzı Coşkuner

Vatan Partisi
İsmail Hıfzı Coşkuner
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı