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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEBNEM DİLŞEN

Şebnem Dilşen

Vatan Partisi
Şebnem Dilşen
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı