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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ELİF ESKİN

Elif Eskin

Vatan Partisi
Elif Eskin
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı