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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMİNE SAĞLAM AKFIRAT

Emine Sağlam Akfırat

Vatan Partisi
Emine Sağlam Akfırat
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı