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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SADETTİN BÜYÜKALP

Sadettin Büyükalp

Vatan Partisi
Sadettin Büyükalp
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı