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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EROL BALABAN

Erol Balaban

Vatan Partisi
Erol Balaban
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı