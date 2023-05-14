-
Ahmet Suseven
Vatan Partisi
Adana
-
Mustafa Kabarcık
Vatan Partisi
Adıyaman
-
Hüseyin Karanlık
Vatan Partisi
Afyonkarahisar
-
Celal Turlu
Vatan Partisi
Ağrı
-
Mustafa Yılmaz
Vatan Partisi
Aksaray
-
Sefer Kılıç
Vatan Partisi
Amasya
-
Hasan Korkmazcan
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Özgür Bursalı
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Şehmus Yıldırım Gençer
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Serdar Üsküplü
Vatan Partisi
Antalya
-
Yusuf Vayiç
Vatan Partisi
Artvin
-
Zühre Genişel
Vatan Partisi
Aydın
-
Emre Albayrak
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Ertan Çolakoğlu
Vatan Partisi
Bartın
-
Ahmet Aslan
Vatan Partisi
Batman
-
Ayşin Tatoğlu
Vatan Partisi
Bayburt
-
Devrim Serin
Vatan Partisi
Bilecik
-
Sinan Yeşilyurt
Vatan Partisi
Bingöl
-
Hakim Üstyol
Vatan Partisi
Bitlis
-
Hakan Bakan
Vatan Partisi
Bolu
-
Osman Erbil
Vatan Partisi
Burdur
-
Dilek Çınar
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Alanbel
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Musa Uzun
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Hakan Çelik
Vatan Partisi
Çankırı
-
Ümit Faruk Yenici
Vatan Partisi
Çorum
-
Işıl Çetin
Vatan Partisi
Denizli
-
Ferdi Tanhan
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Fethi Sönmez
Vatan Partisi
Düzce
-
Hasan Ateş
Vatan Partisi
Edirne
-
Kahraman Taşkın
Vatan Partisi
Elazığ
-
Nevzat Yıldırım
Vatan Partisi
Erzincan
-
Nedim Gültekin
Vatan Partisi
Erzurum
-
Temel Aras
Vatan Partisi
Eskişehir
-
Fatma Binay Abacı
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Hüseyin Özgürel
Vatan Partisi
Giresun
-
Bilal Gürbüz
Vatan Partisi
Hakkari
-
Zerrin Öztürk
Vatan Partisi
Hatay
-
Uğur Bıçaklıoğlu
Vatan Partisi
Iğdır
-
Melahat Köse
Vatan Partisi
Isparta
-
Doğu Perinçek
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ethem Sancak
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Emin Selim Akgül
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Çağdaş Cengiz
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nuriye Kadan
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Osman Yılmaz
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
Mehmet Pençek
Vatan Partisi
Karabük
-
Hasan Özaslan
Vatan Partisi
Karaman
-
Ata Pelvanoğlu
Vatan Partisi
Kars
-
İsmail Gök
Vatan Partisi
Kastamonu
-
Eyup Salahattin Karakaş
Vatan Partisi
Kayseri
-
Kutlay Beke
Vatan Partisi
Kilis
-
Sami Pehlivanlı
Vatan Partisi
Kırıkkale
-
Şebnem Çakır
Vatan Partisi
Kırklareli
-
Volkan Kılıçaslan
Vatan Partisi
Kırşehir
-
Yalçın Arslan
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Kazım Koçer
Vatan Partisi
Konya
-
Mehmet Ümit Şuvak
Vatan Partisi
Malatya
-
Mustafa Daban
Vatan Partisi
Manisa
-
Hüsamettin Işık
Vatan Partisi
Mardin
-
Ali Rıza Taşdelen
Vatan Partisi
Mersin
-
Emre Aykın
Vatan Partisi
Muğla
-
Hakan Süzgeç
Vatan Partisi
Muş
-
Cenk Tümer Özdemir
Vatan Partisi
Nevşehir
-
Şemail Kahraman
Vatan Partisi
Niğde
-
Osman Erdaş
Vatan Partisi
Ordu
-
Ecdat Güvel
Vatan Partisi
Osmaniye
-
Salih Öksüz
Vatan Partisi
Rize
-
Bahtiyar Bodur
Vatan Partisi
Sakarya
-
Haydar Çolak
Vatan Partisi
Samsun
-
Mustafa Ataca
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Deniz Baran Demir
Vatan Partisi
Siirt
-
Ali Gülep
Vatan Partisi
Sinop
-
Şükrüye Altürk
Vatan Partisi
Şırnak
-
Metin Çeken
Vatan Partisi
Sivas
-
Ertuğrul
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Ayhan Çabuk
Vatan Partisi
Tokat
-
Osman Nuri Saral
Vatan Partisi
Trabzon
-
Hasan Öktem
Vatan Partisi
Uşak
-
Akile Çevik
Vatan Partisi
Van
-
Mustafa Lütfi Bal
Vatan Partisi
Yalova
-
Hasan Aslan Nurdoğdu
Vatan Partisi
Yozgat
-
Savaş Oruç
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Hatice Nesrin Kılıçay
Vatan Partisi
Adana
-
Ümit Çalışkan
Vatan Partisi
Adıyaman
-
Ziya Öztürk
Vatan Partisi
Afyonkarahisar
-
Sami Görmez
Vatan Partisi
Ağrı
-
Abdullah Sert
Vatan Partisi
Aksaray
-
Hasan Faruk Kurtoğlu
Vatan Partisi
Amasya
-
Utku Reyhan
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Nusret Senem
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ercan Enç
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Özbay
Vatan Partisi
Antalya
-
İlhan Öztürk
Vatan Partisi
Ardahan
-
Erkin Uzun
Vatan Partisi
Artvin
-
Ali Rıza Odabaşı
Vatan Partisi
Aydın
-
Ethem Dülgeroğlu
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Ali Aydemir
Vatan Partisi
Bartın
-
Melek Güvenç
Vatan Partisi
Batman
-
Hakan Uslu
Vatan Partisi
Bilecik
-
Mücahit Mecit Etli
Vatan Partisi
Bingöl
-
Bişar Taşkaya
Vatan Partisi
Bitlis
-
Ömer Yasa
Vatan Partisi
Bolu
-
İbrahim Kılınç
Vatan Partisi
Burdur
-
Mustafa Enver Yılmaz
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ferhat Yıldız
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Necati Çinçe
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Müslüm Caferoğlu
Vatan Partisi
Çankırı
-
Mehmet Patlar
Vatan Partisi
Çorum
-
Ahmet Gündüz
Vatan Partisi
Denizli
-
Giyasettin Mahmutoğlu
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Serap Naz Başar
Vatan Partisi
Düzce
-
Çetin Alabak
Vatan Partisi
Edirne
-
Kadir Mum
Vatan Partisi
Elazığ
-
Bülent Gündüz
Vatan Partisi
Erzincan
-
Mehmet Akif Ceylan
Vatan Partisi
Erzurum
-
Raif Eşkinat
Vatan Partisi
Eskişehir
-
Yusuf Gören
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Ayşe Çobanoğlu
Vatan Partisi
Giresun
-
Ebru Gül Müezzinoğlu
Vatan Partisi
Gümüşhane
-
Nihal Gündoğan
Vatan Partisi
Hakkari
-
Sadık Karakaş
Vatan Partisi
Hatay
-
Kibele Su Taşci
Vatan Partisi
Iğdır
-
Necmi Alkan
Vatan Partisi
Isparta
-
Adnan Çinar
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hacer Şule Perinçek
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Barbaros Bahçelioğlu
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hüseyin Tugay Şen
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Serhan Bolluk
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mehmet Gürbostan
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
Kaan Arslan
Vatan Partisi
Karabük
-
Cihat Melih Etli
Vatan Partisi
Karaman
-
Semra Kalkan
Vatan Partisi
Kars
-
Gürkan Demir
Vatan Partisi
Kayseri
-
Erol Aslan
Vatan Partisi
Kilis
-
Nezih Gülşen
Vatan Partisi
Kırıkkale
-
Selda Kılıç
Vatan Partisi
Kırklareli
-
Salih Vedat Olguntürk
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Eylem Göksu Yıldırım
Vatan Partisi
Konya
-
Mehmet Karanlık
Vatan Partisi
Kütahya
-
Adnan Türkkan
Vatan Partisi
Malatya
-
Onur Özcan
Vatan Partisi
Manisa
-
Mehmet Bozan
Vatan Partisi
Mardin
-
Suzan Falcıoğlu
Vatan Partisi
Mersin
-
Selçuk Selvi
Vatan Partisi
Muğla
-
Enver Görmez
Vatan Partisi
Muş
-
Tamer Tartar
Vatan Partisi
Nevşehir
-
Süleyman Yürük
Vatan Partisi
Niğde
-
Sedat Kutlu
Vatan Partisi
Ordu
-
Sadullah Mert
Vatan Partisi
Osmaniye
-
Erdoğan Bakoğlu
Vatan Partisi
Rize
-
Melike Toy
Vatan Partisi
Sakarya
-
Lütfi Kara
Vatan Partisi
Samsun
-
Hasan Kongül
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Yılmaz Şener
Vatan Partisi
Siirt
-
Halil İbrahim Arslanbaş
Vatan Partisi
Sinop
-
Mustafa Bayrak
Vatan Partisi
Şırnak
-
Zeynel Sarpdağ
Vatan Partisi
Sivas
-
Mehmet Yalçın İçöz
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Zeki Aksoy
Vatan Partisi
Tokat
-
İsmail Çil
Vatan Partisi
Trabzon
-
Kadir Altunkaya
Vatan Partisi
Uşak
-
Adem Bayram
Vatan Partisi
Van
-
Şenel Bilgin
Vatan Partisi
Yalova
-
Orhan Nuri Korkmaz
Vatan Partisi
Yozgat
-
Gökhan Yılmaz
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Banu Karahan
Vatan Partisi
Adana
-
Sefa Solmaz Güneş
Vatan Partisi
Adıyaman
-
Bilal Kılıç
Vatan Partisi
Afyonkarahisar
-
Taha Küçükuygun
Vatan Partisi
Ağrı
-
Enes Demirkart
Vatan Partisi
Aksaray
-
Ali Çal
Vatan Partisi
Amasya
-
Kayahan Çetin
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ziya Kafes
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Tahsin Murat Demirbaş
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Sedat Müniroğlu
Vatan Partisi
Antalya
-
Yalçın Büyükdağlı
Vatan Partisi
Aydın
-
Engin Deniz Tören Aksoy
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Oğuzhan Balkan
Vatan Partisi
Batman
-
Gaye Sude Kocabay
Vatan Partisi
Bingöl
-
Hasan Almışlar
Vatan Partisi
Bitlis
-
Mürvet Karataş
Vatan Partisi
Bolu
-
Nil Sevil Uçar
Vatan Partisi
Burdur
-
Ercüment Tezel
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Mehmet Mahir Parıltan
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hüseyin Çakıcı
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Aydın Kınacı
Vatan Partisi
Çorum
-
Elif Çobanoğlu
Vatan Partisi
Denizli
-
İbrahim Çağrı Yıldız
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Gözen Esmer
Vatan Partisi
Düzce
-
Yağmur Biçen
Vatan Partisi
Edirne
-
Atilla Bulut
Vatan Partisi
Elazığ
-
Oğuz Karlıbel
Vatan Partisi
Erzurum
-
Mesut Tuna
Vatan Partisi
Eskişehir
-
Sinan Büyükhatipoğlu
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Ahmet Gürsoy Kayaalp
Vatan Partisi
Giresun
-
Cemre Nilsu Çatakoğlu
Vatan Partisi
Hakkari
-
Ali Erdem Köz
Vatan Partisi
Hatay
-
Turan Canıtez
Vatan Partisi
Isparta
-
Rahmi Dağbay
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Banu Noyan
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İhsan Sefa
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Meltem Ayvalı
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ekrem Yurdusev
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
Seher Yeşildağ
Vatan Partisi
Karabük
-
Nejla Muratoğlu
Vatan Partisi
Karaman
-
Kayra Çanakçı
Vatan Partisi
Kars
-
Bünyamin Gülcan
Vatan Partisi
Kastamonu
-
Yiğit Alp Yurdakul
Vatan Partisi
Kayseri
-
Zeynel Kaya
Vatan Partisi
Kırıkkale
-
Hüseyin Şahin
Vatan Partisi
Kırklareli
-
Sultan Cerit
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Halis Levent Başeğmez
Vatan Partisi
Konya
-
İbrahim Kasapoğlu
Vatan Partisi
Kütahya
-
Fatih Budak
Vatan Partisi
Malatya
-
Göknur Kılıç
Vatan Partisi
Manisa
-
Fırat Arkalı
Vatan Partisi
Mersin
-
Elif Çetin İşlek
Vatan Partisi
Muğla
-
Yusuf Bingöl
Vatan Partisi
Muş
-
Elif Murşil
Vatan Partisi
Nevşehir
-
Hasan Akşen
Vatan Partisi
Niğde
-
Şadi Genç
Vatan Partisi
Ordu
-
Mehmet Nuri Börüban
Vatan Partisi
Osmaniye
-
Kasım Yücel Babuççuoğlu
Vatan Partisi
Rize
-
Aylin Kum
Vatan Partisi
Sakarya
-
Ayhan Çolak
Vatan Partisi
Samsun
-
İbrahim Halil Yiğit
Vatan Partisi
Şırnak
-
Abbas Aslandoğan
Vatan Partisi
Sivas
-
Gürkan Türksoy
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Abdullah Sezgin
Vatan Partisi
Tokat
-
Yılmaz Gürsoy
Vatan Partisi
Trabzon
-
Bülent Gürcan
Vatan Partisi
Uşak
-
Mehmet Kaan Türkoğlu
Vatan Partisi
Van
-
Mustafa Sevük
Vatan Partisi
Yalova
-
Nurcan Uyar
Vatan Partisi
Yozgat
-
Hasan Demirkesen
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Rıza Beke
Vatan Partisi
Adana
-
Mehmet Sadık Karğili
Vatan Partisi
Adıyaman
-
İlyas Altuntaş
Vatan Partisi
Afyonkarahisar
-
Ezgi Zeynep Kaya
Vatan Partisi
Ağrı
-
Mehmet Mücahit Akça
Vatan Partisi
Aksaray
-
Fatma Sibel Arslantürk
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Deniz Tokgöz
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mustafa Aynur
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Nilay Güven
Vatan Partisi
Antalya
-
Doğan Özkan
Vatan Partisi
Aydın
-
Ayfer Yalçın
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Zeynep Fulya Beder
Vatan Partisi
Batman
-
Sevim Erol
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Erkan Yücel Seytin
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Soner Sevindik
Vatan Partisi
Çanakkale
-
Altan Börekçi
Vatan Partisi
Çorum
-
Uğur Saçma
Vatan Partisi
Denizli
-
Necmettin Anar
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Şükrü Özer
Vatan Partisi
Edirne
-
İsmet Sevim
Vatan Partisi
Elazığ
-
Teoman Alver
Vatan Partisi
Erzurum
-
Hilal Aydın
Vatan Partisi
Eskişehir
-
Ayşe Bakışgan
Vatan Partisi
Gaziantep
-
İzzet Anıl Işık
Vatan Partisi
Giresun
-
Ali Başkut
Vatan Partisi
Hatay
-
Musa Yeşiltaş
Vatan Partisi
Isparta
-
Vefa Türksever
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erkan Önsel
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hürmüz Gülnur Bayburt
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Tuncay Sarıhan
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nilay Özçetin
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatma Yaraşır
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
Hacı Bekir Özkarcı
Vatan Partisi
Kayseri
-
Şükran Etiler
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Fatma Gözdenur Mercan
Vatan Partisi
Konya
-
Abdullah Özoğlu
Vatan Partisi
Kütahya
-
İbrahim Güçlü
Vatan Partisi
Malatya
-
İshak Aykaç
Vatan Partisi
Manisa
-
Ümit Keskin
Vatan Partisi
Mardin
-
Ercüment Çamlı
Vatan Partisi
Mersin
-
Mehmet Şevket Öztürk
Vatan Partisi
Muğla
-
İsmail Küçükkarahan
Vatan Partisi
Ordu
-
Bahadır Berkyez
Vatan Partisi
Osmaniye
-
Melih Ersükmen
Vatan Partisi
Sakarya
-
Ali Murat Engin
Vatan Partisi
Samsun
-
Aytaç Tekin
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Cumhur Akbulut
Vatan Partisi
Sivas
-
Filiz İnci
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Ebru Nur Demir Gençer
Vatan Partisi
Tokat
-
Harun Bülbül
Vatan Partisi
Trabzon
-
Bora Sarıkaya
Vatan Partisi
Yozgat
-
Birsen Ayaroğlu
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Selver Kaplan
Vatan Partisi
Adana
-
Ali Yağrı
Vatan Partisi
Adıyaman
-
Devrim Uçar
Vatan Partisi
Afyonkarahisar
-
Hasan Fırat Kayaönü
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Merve Ayvalı
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Gülser Bektaş
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Yaşar Jale Yatbaz
Vatan Partisi
Antalya
-
Bahattin Nazlı
Vatan Partisi
Aydın
-
İlhan Ağar
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Mete İrfan
Vatan Partisi
Batman
-
Erdal Susuz
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Emircan Fırıncı
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
İbrahim Cüneyt Doğan
Vatan Partisi
Denizli
-
İbrahim Çoğaşlıoğlu
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Kazim Üstün
Vatan Partisi
Elazığ
-
Özlem Biçer
Vatan Partisi
Erzurum
-
İsmail Bayraktar
Vatan Partisi
Eskişehir
-
Cuma Dal
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Gönül Gökkan Kurtul
Vatan Partisi
Hatay
-
Hakan Topkurulu
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Moldibi
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Güneş Batum
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sebahat Kılıç
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hüseyin Cem Zeren
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mustafa Osman Sarıtaş
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
Erdoğan Demir
Vatan Partisi
Kayseri
-
Ayşen Tanrıkulu
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Ali Uslu
Vatan Partisi
Konya
-
Seracettin Karaoğlu
Vatan Partisi
Kütahya
-
Melek Doğan
Vatan Partisi
Malatya
-
Mustafa Palatır
Vatan Partisi
Manisa
-
Aziz Sığınç
Vatan Partisi
Mardin
-
Tülay Etiler
Vatan Partisi
Mersin
-
İlyas Yılmaz
Vatan Partisi
Muğla
-
Kemal Sümbül
Vatan Partisi
Ordu
-
Mehmet Div
Vatan Partisi
Sakarya
-
Muazzez Bağış
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Fahri Gökçe
Vatan Partisi
Sivas
-
Özkan İnci
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Ergün Eseryağar
Vatan Partisi
Tokat
-
Nihat Sağır
Vatan Partisi
Trabzon
-
Halil Halit Toker
Vatan Partisi
Van
-
Mehmet Uslubaş
Vatan Partisi
Zonguldak
-
Vahide Budak Uğur
Vatan Partisi
Adana
-
Alim Tosun
Vatan Partisi
Afyonkarahisar
-
Fehmi Doğan
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Erdem Cömert
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Berke Mustafa Berkil
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ayşe Handan Ersin
Vatan Partisi
Aydın
-
Ali Solak
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Aslan İnceyürek
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hülya Kara
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Gülperi Ayhan
Vatan Partisi
Denizli
-
Mehmet Haluk Mıhalioğlu
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Halil Yiğit Gök
Vatan Partisi
Erzurum
-
Mustafa Erdönmez
Vatan Partisi
Eskişehir
-
Mustafa Gökçayır
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Alikan Uçar
Vatan Partisi
Hatay
-
Cem Dikmen
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökay Atilla Bostan
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Erol Altaca
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Bülent Karagöz
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Levent Özciğer
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Dadı
Vatan Partisi
Kayseri
-
Leyla Büyük
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Fahrettin Küçük
Vatan Partisi
Konya
-
Cebrail Ümitli
Vatan Partisi
Malatya
-
Ramazan Çalışkan
Vatan Partisi
Manisa
-
Vedat Tokay
Vatan Partisi
Mardin
-
Mustafa Cengiz Yılmaz
Vatan Partisi
Mersin
-
Ayfer Özarslan Kara
Vatan Partisi
Muğla
-
Temel Nücumi Yılmaz
Vatan Partisi
Ordu
-
Erdi Turan
Vatan Partisi
Sakarya
-
Emek Kaynak
Vatan Partisi
Samsun
-
Şeyh Müslüm Şahin Çulcuoğlu
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Kemal Engin
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Ali Bayraktar
Vatan Partisi
Trabzon
-
Uğur Şimşek
Vatan Partisi
Van
-
Mustafa Koz
Vatan Partisi
Adana
-
Aysan Canver
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Anıl Eren Yıldız
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Aydın Karataş
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ali Yükser
Vatan Partisi
Antalya
-
Hatice Koyun
Vatan Partisi
Aydın
-
Tuğhan Arbak
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Rifat Narhın
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Hüseyin Ertaş
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Sabri Kasapoğlu
Vatan Partisi
Denizli
-
Mehmet Fırat Kırboğa
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Hüseyin Kozan
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Beşir Baysoy
Vatan Partisi
Hatay
-
Fadime Bilgiç
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Cemal Akyıldız
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülşen Şen Korkman
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Asil Kocaçınar
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Samet Kunt
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hüseyin Marangoz
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
İbrahim Kani
Vatan Partisi
Kayseri
-
İsmail Nazmi Damarlı
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Mustafa Çiğdem
Vatan Partisi
Konya
-
Zümbül Almışlar
Vatan Partisi
Manisa
-
Mehmet Özer
Vatan Partisi
Muğla
-
Şenol Korkmaz
Vatan Partisi
Sakarya
-
Aslı Sezen Sezgin
Vatan Partisi
Samsun
-
Çağdaş Alaettin Babacan
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Erkan Kaya
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Seyhan Taşdemir
Vatan Partisi
Van
-
Niyazi Koç
Vatan Partisi
Adana
-
Aykut Diş
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Şule Uncu
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Perihan Karagöllü
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Abdulhalik Pamir Uçaner
Vatan Partisi
Antalya
-
Mehmet Baydoğan
Vatan Partisi
Aydın
-
Ramazan Erişen
Vatan Partisi
Balıkesir
-
Elif Gökkuş
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Dursun Çetin
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Hamdiye Bayrak
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Mustafa Asefler
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Bebek
Vatan Partisi
Hatay
-
Eser Demirci
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Barış Demiralay
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Oktay Ekmen
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Elfide Nur Atalay
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hasan Atilla Türköz
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Kurt
Vatan Partisi
Kahramanmaraş
-
Asiye Işık
Vatan Partisi
Kayseri
-
Yaşar Yalçınkaya
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Ali Öztürk
Vatan Partisi
Konya
-
Yalçın Öktem
Vatan Partisi
Mersin
-
Esra Köse
Vatan Partisi
Sakarya
-
İrfan Yiğit Şimdi
Vatan Partisi
Samsun
-
Sıla Koltuk
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Gürenç
Vatan Partisi
Tekirdağ
-
Habip Pülat
Vatan Partisi
Van
-
Abdurrahim Köylü
Vatan Partisi
Adana
-
Pars Turan
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
İbrahim Toraman
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Zübeyde Meral Maden
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İbrahim Yiğit
Vatan Partisi
Antalya
-
Ümmühan Gümüş
Vatan Partisi
Balıkesir
-
İsmail Tıkır
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Süzan Ercan
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Mehmet Haştak
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Işıkgün Akfırat
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Şebnem Dilşen
Vatan Partisi
Hatay
-
Elif Eskin
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yadigar Özen
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zeynep Çakmak
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Gül Batıgün
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mesut Çalışkan
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Hasan Beker
Vatan Partisi
Kayseri
-
Orhan Kadıoğlu
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Nefise Nilgün Bitlisli
Vatan Partisi
Konya
-
Ahmed Yesevi Kotku Köse
Vatan Partisi
Manisa
-
Ali Kalan
Vatan Partisi
Mersin
-
Eylül Yıldırım
Vatan Partisi
Samsun
-
Emek Karabulut
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Aynızar Yurttaş
Vatan Partisi
Adana
-
Özcan Güven
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Serap Zehal
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
İbrahim Orçun Göktürk
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Evren Kurtoğlu
Vatan Partisi
Antalya
-
Şükran Kurtiş
Vatan Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Cuma Çimen
Vatan Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Sabahat Arslan
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Oğuz Polatbilek
Vatan Partisi
Gaziantep
-
İsmail Hıfzı Coşkuner
Vatan Partisi
Hatay
-
Ayşe Aktok
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Göktaş Yüksek Sig
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Kürşat Bozkurt
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Armağan Görenel
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Baittin Erbey
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Güzide Külah
Vatan Partisi
Kayseri
-
Erol Balaban
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Muhammed Koz
Vatan Partisi
Konya
-
Ali Güllü
Vatan Partisi
Mersin
-
Ahmet Saral
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Ahmet Nihat Ata
Vatan Partisi
Adana
-
Cemil Gözel
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Agah Kutlu
Vatan Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Can Aybars Bilgicier
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
İrfan Bilgin
Vatan Partisi
Antalya
-
Cem Dağlıoğlu
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
İlhan Dilşen
Vatan Partisi
Hatay
-
Fatoş Güden
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İbrahim Okan Özkan
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İsa Altun
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdullah Karşılayan
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nurten Kurnaz
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Nuran Aydoğan
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Gürcan Gürsoy
Vatan Partisi
Konya
-
Can Cengiz
Vatan Partisi
Mersin
-
Mirza Çelik
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Süleyman Çelik
Vatan Partisi
Adana
-
Can Alkaç
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Şenay Koçyiğit Özdoğan
Vatan Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Raşit Ekinci
Vatan Partisi
Antalya
-
Rüveyda Mankan
Vatan Partisi
Diyarbakır
-
Adnan Çelik
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Melih Hüsnü Yılmaz
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mevlüt Usta
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayhanım Kuzugüdenlioğlu
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Füsün İkikardeş
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Betül Kaya
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Kemal Bayraktar
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Halil Uludağ
Vatan Partisi
Konya
-
Ali Osman İnce
Vatan Partisi
Mersin
-
Esin Üsküplü
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Mustafa Işık
Vatan Partisi
Adana
-
Süeda Sümeyye Babacan
Vatan Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hüseyin Baran Karabulut
Vatan Partisi
Antalya
-
Şaban Can Girgin
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Irmak İpek Altın
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Bora Çelik
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İsrafil Altun
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Özgür
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mustafa Karaçay
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Orçun Ceylandağ
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Zeynep Koyuncu
Vatan Partisi
Konya
-
Doğan Büyükşahin
Vatan Partisi
Mersin
-
Sinem Yıldarı
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Furkan Olga
Vatan Partisi
Adana
-
Veli Şenol Sümbül
Vatan Partisi
Antalya
-
Kubilay Çelik
Vatan Partisi
Gaziantep
-
Beyhan Korkman
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Duygu Karabulut
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İbrahim Sevilmiş
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
İncilay Esen
Vatan Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Mehmet İzgi
Vatan Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ezgi Kardelen Turan
Vatan Partisi
Kocaeli
-
Münire Tomana
Vatan Partisi
Konya
-
Nuran Verda Kasapoğlu
Vatan Partisi
Şanlıurfa
-
Erkan Dikmen
Vatan Partisi
Adana
-
Barış Akkaya
Vatan Partisi
Antalya
-
Ferhat Zorer
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Yiğit Yazgılı Yüksek Sig
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İbrahim Ethem Erçin
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mevlüde Dinçbudak
Vatan Partisi
Konya
-
Mustafa Ertem
Vatan Partisi
Antalya
-
Mert Eymen Kayalp
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Saim Mehmet Subaşı
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Arif Doğan
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hanife Yalçın
Vatan Partisi
Antalya
-
Gül Öykü Yılmaz Özkan
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Ulusoy
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İbrahim Benli
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Behlül Suphan Toker
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sadettin Büyükalp
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Murat Katlanç
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Eray Sel
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İzzettin Özgibar
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yağızhan Onat
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Uğur Çetinkaya
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Emine Sağlam Akfırat
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Vildan Kanbur
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Nuray Kaya Solmaz
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nejla Uçak
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Şevki Terzioğlu
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şükran Ulusoy
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökalp Erbaş
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Melike Güler Kadan
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cemal Işık
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Murat Güneş
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Zafer Alpuğan
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Sercan Durmuş
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ayhan İlhan
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ramazan Emre Oflaz
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yiğit Çınar
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hasret Aykut
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Barış Dikmen
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Tüzin Tüfekçi
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kaan Yiğit
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nursel Işıksoy
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Songül Çağlar
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Cansu Çirci
Vatan Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Baran Şimşek
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hakan Ekiz
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Serdar Abatay
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Etem Kırca
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
İbrahim Serhat Özbaş
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Perihan Tekin
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Himmet Kırık
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Rasime Ceren Aksu
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ufuk Özgen
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Latif Aydın
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Fuat Yıldız
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Zühal Aslan
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ebda Okutur
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Anıl Hançerli
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Yakup Büray Yılmaz
Vatan Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Beyza Tekin
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kıymet Yıldarı
Vatan Partisi
İstanbul 3. Bölge