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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ENVER GÖRMEZ

Enver Görmez

Vatan Partisi
Enver Görmez
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı