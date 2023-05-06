ŞANLIURFA - VATAN PARTİSİ

|OY
|ORAN
|MİLLETVEKİLİ SAYISI
|SIRA
|0
|%0
|0
|-
|İLÇE
|ORAN
|SIRA
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AKÇAKALE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BİRECİK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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BOZOVA
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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CEYLANPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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EYYÜBİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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HALFETİ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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HALİLİYE
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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HARRAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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HİLVAN
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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KARAKÖPRÜ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SİVEREK
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay
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SURUÇ
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
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VİRANŞEHİR
Açılan Sandık Oranı %0
|0
|-
|Detay