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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM HALİL YİĞİT

İbrahim Halil Yiğit

Vatan Partisi
İbrahim Halil Yiğit
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı