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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞÜKRÜYE ALTÜRK

Şükrüye Altürk

Vatan Partisi
Şükrüye Altürk
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı