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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET YALÇIN İÇÖZ

Mehmet Yalçın İçöz

Vatan Partisi
Mehmet Yalçın İçöz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı