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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN ÖKTEM

Hasan Öktem

Vatan Partisi
Hasan Öktem
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Uşak
Kaynak: Anadolu Ajansı