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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORHAN NURİ KORKMAZ

Orhan Nuri Korkmaz

Vatan Partisi
Orhan Nuri Korkmaz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı