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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT AYGÖREN

Murat Aygören

Yeniden Refah Partisi
Murat Aygören
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı