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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİVER GEBİÇ

Ziver Gebiç

Yeniden Refah Partisi
Ziver Gebiç
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı