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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM HALİL YALÇIN

İbrahim Halil Yalçın

Yeniden Refah Partisi
İbrahim Halil Yalçın
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı