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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OSMAN GÖRER

Osman Görer

Yeniden Refah Partisi
Osman Görer
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bayburt
Kaynak: Anadolu Ajansı