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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS KOÇAK

Yunus Koçak

Yeniden Refah Partisi
Yunus Koçak
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı