Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET FATİH BORSÖKEN

Mehmet Fatih Borsöken

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Fatih Borsöken
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı