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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRKAN AKBAŞ

Gürkan Akbaş

Yeniden Refah Partisi
Gürkan Akbaş
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı