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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LATİF ÇELİK

Latif Çelik

Yeniden Refah Partisi
Latif Çelik
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı