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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ONAY

İbrahim Onay

Yeniden Refah Partisi
İbrahim Onay
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Iğdır
Kaynak: Anadolu Ajansı