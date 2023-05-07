ÖZGEÇMİŞİ

1965 Rize Merkez Çaycılar Köyü'nde doğan Cemil Çolak, İlk, Orta ve Lise öğrenimini Rize'de tamamladı. Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünde tamamlamıştır. Akaryakıt ve Turizm Sektöründe faaliyet gösterdi. Refah Partisi Rize Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, Fazilet Partisi Merkez İlçe Başkan Yardımcılığı, Rize İl Başkan Yardımcılığı, Saadet Partisi Rize Merkez İlçe Başkanlığı / 2 Dönem, Rize İl Başkanlığı / 2 Dönem, 2011 1.Sıra Milletvekilliği Adaylığı, G.İ.K. Üyeliği / 2 Dönem, Prof. DR. Necmettin ERBAKAN Hocamızın Karadeniz Bölge İstişare Danışmanlığı, Erbakan Vakfı Karadeniz Bölge Sorumlusu olarak görevler aldı. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu Üyesi, MKYK Üyesi, MYK STK ve Halkla İlişkiler'den sorumlu Genel Başkan Yardımcısıdır. Evli olan Cemil Çolak 2 çocuk babasıdır.