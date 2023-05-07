ÖZGEÇMİŞİ

1970 Afyonkarahisar doğumlu. 1992 Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Milli Görüş partilerinde, Genel Merkez Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeliği, İzmir Teşkilat Başkanlığı, İl Başkanlığı, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Milletvekili adaylığı yaptı. İzmir’de 1993 yılından bu yana kendisine ait hukuk bürosunda serbest avukat olarak çalışmakta. İzmir’de ve Ege Bölgesi'nde bulunan bazı sanayi kuruluşlarının ve sendikaların hukuk müşavirliklerini yapmakta. Evli ve iki çocuk babası.