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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUNUS EMRE TAŞCI

Yunus Emre Taşcı

Yeniden Refah Partisi
Yunus Emre Taşcı
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı