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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEVZAT AKDAĞ

Nevzat Akdağ

Yeniden Refah Partisi
Nevzat Akdağ
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Karaman
Kaynak: Anadolu Ajansı