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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FARUK ÖĞE

Faruk Öğe

Yeniden Refah Partisi
Faruk Öğe
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Muğla
Kaynak: Anadolu Ajansı