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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAŞAR DEMİR

Yaşar Demir

Yeniden Refah Partisi
Yaşar Demir
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı