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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DİLBER AKGÜL

Dilber Akgül

Yenilik Partisi
Dilber Akgül
  • PARTİSİ : YP
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı